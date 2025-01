Gold - Führt der nächste Run direkt über das Allzeithoch?

Im Rahmen der im Dezember eingeschlagenen Aufwärtsbewegung schob sich der Goldpreis in den letzten Tagen über den Widerstand bei 2.725 USD. Nach diesem Kaufsignal erreichte er direkt die zuletzt anvisierte Zielmarke bei 2.765 USD. Auf diesem Niveau weisen die Aufwärtsphase seit Dezember und der Anstieg seit 2.536 USD im November die gleiche Länge auf und könnten somit Teil einer Seitwärtskorrektur sein, die mit dem aktuellen Hoch endet. Gleichzeitig hat der Anstieg der letzten Tage aber mit dem Ausbruch aus dem ohnehin steilen Aufwärtstrendkanal direkt neuen Schwung erhalten.Ein Ausbruch über 2.765 USD würde dafür sprechen, dass sich die Kaufwelle weiter bis an das Allzeithoch bei 2.790 USD und darüber bis an das Kursziel bei 2.830 USD fortsetzen kann. Dort wäre mit einer scharfen Korrektur zu rechnen. Steigt der Goldpreis dagegen auch über diese Marke, wäre Potenzial bis 2.885 USD generiert worden.Dreht der Kurs jetzt dagegen nach Süden, würden sich die Anzeichen für ein Ende der Erholung seit November verdichten. Unter 2.725 USD käme es bereits zu einem Pullback an die 2.685-USD-Marke. Darunter wäre das erste kleinere Verkaufssignal aktiviert und ein Kursrutsch an die gebrochene Abwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 2.640 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)