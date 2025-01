Gold - Dem Rekordhoch so nah

Am vergangenen Freitag war es fast schon so weit, als der Goldpreis mit 2.785 USD beinahe das Rekordhoch aus dem Oktober bei 2.790 USD erreichte. Die vorherige Aufwärtsphase hatte trotz ihres volatil-korrektiven Charakters über die zentrale Abwärtstrendlinie und die Hürden bei 2.685 USD und 2.726 USD geführt. Damit wurde der Weg an das Rekordhoch geebnet. Mit dem heutigen Tag zeigt sich jedoch, dass viele Anleger die Region des historischen Hochs für Gewinnmitnahmen nutzen.Noch haben die Bullen alle Trümpfe in der Hand, um Gold über 2.790 USD an das nächste große Kursziel bei 2.830 USD anzutreiben. Die laufende Korrektur sollte dafür aber schon auf Höhe der früheren Aufwärtstrendlinie im Bereich von 2.740 USD enden und dort der nächste Angriff starten.Gelingt dies nicht, stünde eine Pullbackbewegung an die Unterstützung bei 2.725 USD an. Hier könnte der nächste Anstieg folgen. Abgaben unter diese Marke würden dagegen dazu führen, dass sich die Korrektur bis 2.685 USD ausdehnt. Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiviert.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)