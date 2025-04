Goldpreis stabil, Zollunsicherheit sorgt für hohe Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten

Der Goldpreis gab am Dienstag im asiatischen Handel leicht nach, blieb aber in Sichtweite der jüngsten Höchststände, da die Nachfrage nach sicheren Häfen weiterhin durch die Unsicherheit über die US-Pläne für Handelszölle gestützt wurde, schreibt Investing.com . Der Goldpreis hatte in den letzten Handelstagen etwas an Boden verloren, da die Befreiung von Elektronikimporten von den hohen US-Zöllen gegenüber China die Risikostimmung etwas angeheizt hatte. Präsident Donald Trump deutete am Montag weitere Ausnahmen an.Trumps Zölle in Höhe von 145% auf chinesische Waren und Pekings Zölle in Höhe von 125% blieben jedoch weitgehend bestehen und markieren einen erbitterten Handelskrieg zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt. Diese Aussicht sorgte dafür, dass Gold von der Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten gestützt wurde, so der Bericht. Die Schwäche des Dollars, die mit einem drastischen Ausverkauf von US-Staatsanleihen einherging, kam Gold und den Metallmärkten im Allgemeinen ebenfalls zugute.Die Ungewissheit über die Auswirkungen der US-Handelszölle führte dazu, dass die Anleger begannen, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA in diesem Jahr einzupreisen, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Verlangsamung nach Trumps Ankündigung einer 90-tägigen Ausnahme von den meisten seiner reziproken Zölle zurückging. In den kommenden Tagen wird der Präsident jedoch Zölle auf Elektronik und Pharmazeutika ankündigen, was zu weiteren Marktturbulenzen führen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de