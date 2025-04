Platin - Zurück am diagonalen Widerstand

Der Abverkauf bei Platin konnte trotz des Verkaufssignals, das mit dem Unterschreiten der 900-USD-Marke aktiviert wurde, in den letzten Tagen schnell wieder aufgefangen werden. In einem steilen Konter brach der Kurs über die Hürden bei 933 USD und 938 USD aus. Aktuell erreicht Platin bereits die Unterseite der früheren zentralen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 960 USD.Weite Teile des Kurseinbruchs wurden gekontert. Das bärische Gesamtbild bleibt jedoch intakt und könnte schon bei einem Rückfall unter 933 USD in eine weitere Verkaufswelle bis 920 USD und 900 USD münden. Auf diesem Niveau wäre allerdings mit einer breiten Bodenbildung zu rechnen.Zunächst aber arbeiten die Bullen an einem Ausbruch über den diagonalen Widerstand bei rund 965 USD, dessen Überschreiten für einen Kurssprung bis 976 USD sorgen dürfte. Darüber wäre auch der Einbruch seit März gekontert und ein Anstieg bis 1.008 USD möglich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)