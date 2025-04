Gold - Die Korrektur ist ein erster Warnschuss

Mit dem Ausbruch über die Oberseite eines früheren steilen Aufwärtstrendkanals beschleunigte sich der Anstieg beim Goldpreis in der vergangenen Woche weiter und erreichte nach dem Ausbruch über das Rekordhoch bei 3.245 USD das Kursziel bei 3.335 USD. Der direkte Sprung über die Zone setzte neue Kräfte bei den Bullen frei und sorgte für eine Rally bis 3.499 USD. An dieser Marke startete gestern im frühen Handel eine scharfe Verkaufswelle, die bis in den Abendhandel andauerte und Gold wieder weit unter 3.400 USD drückte.Der Abverkauf nach dem neuen Hoch ist eine Warnung für allzu euphorische Anleger. Die Geschwindigkeit des Anstiegs nahm zuletzt riskante Dimensionen an. Daher ist die kleine Implosion im an sich intakten Aufwärtstrend nicht ungewöhnlich. Dreht der Goldpreis jetzt beim früheren Kursziel von 3.335 USD nach Norden, kann dennoch wieder ein Angriff auf 3.400 bis 3.428 USD folgen und dort eine weitere Korrektur starten.Kurse über dem kurzfristigen Widerstand bei 3.438 USD würden für das Ende der Gegenbewegung und für den nächsten Rallyschub sprechen. Oberhalb vom mittelfristigen Kursziel bei 3.470 USD könnte der Goldkurs sogar direkt über das Rekordhoch bei 3.499 USD und noch weiter bis 3.545 bis 3.565 USD steigen.Unter 3.335 USD sollte man sich dagegen auf die Fortsetzung der Korrekturphase bis 3.281 USD und den Support bei 3.245 USD einstellen. Kann das Edelmetall an dieser Stelle nicht nach oben abdrehen und mindestens wieder über 3.335 USD klettern, stünde das erste große Verkaufssignal im Raum, welches bei Kursen unter 3.167 USD aktiviert wäre.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)