Platin - In den Startlöchern

Nach dem scharfen Einbruch unter die bisherigen Jahrestiefs starteten die Bullen bei Platin Anfang April einen Konter, der ausgehend von 883 USD direkt wieder über die starken Widerstandsmarken bei 933 USD und 952 USD führte. Schon in dieser Woche erreichte man die Hürde bei 976 USD, an der sich die Bullen bisher noch die Zähne ausbissen. Aktuell läuft jedoch schon der nächste Ausbruchsversuch.Die Käuferseite steht in den Startlöchern für eine Kaufwelle über den Widerstand bei 976 USD. In der Folge könnte der Platinpreis weiter bis 988 USD und die zentrale Barriere bei 1.008 USD steigen. An dieser Stelle stünde eine Korrekturbewegung an. Sollte auch dieser Bereich überwunden werden, könnte Platin sogar bis 1.032 USD klettern.Misslingt dagegen der Ausbruch über 976 USD, dürfte nach einer Korrektur bis 952 USD der nächste Anlauf genommen werden. Erst unter der Marke wäre mit deutlicheren Abgaben bis 938 USD zu rechnen. Damit würden auch die Bullen temporär ausgebremst.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)