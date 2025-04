Gold - Die Käufer müssen jetzt den zweiten Kurseinbruch verhindern

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über das damalige Rekordhoch bei 3.167 USD überwand der Goldpreis in der Vorwoche auch die Oberseite eines steilen Aufwärtstrendkanals. Damit beschleunigte sich der ohnehin schon hochdynamische Kaufimpuls und erreichte das Kursziel bei 3.470 USD. Mit einem Rekordhoch bei 3.499 USD verabschiedete sich Gold am Dienstag aber in eine scharfe Korrektur, die bislang von der Unterstützung bei 3.281 USD gerade noch abgebremst wurde. Der seither laufende Anstieg droht aktuell wieder nach unten zu kippen.Noch ist unklar, ob aktuell seit dem Korrekturtief bei 3.254 USD ein neuer Rallyschub läuft oder sich der Goldpreis bereits in einer übergeordneten Korrektur befindet. Viel hängt davon ab, ob die Bullen die 3.298-USD-Marke verteidigen können. Darunter wäre die Erholung seit Mittwoch gekontert und ein Einbruch auf 3.245 USD die Folge. Aufgrund der internen Längenverhältnisse seit dem neuen Rekordhoch von 3.499 USD kann bei 3.220 USD bereits der große Aufwärtstrend reaktiviert werden.Lässt man diese Chance jedoch ungenutzt verstreichen, dürfte der Goldpreis allerdings relativ ungebremst bis 3.167 USD und 3.125 USD abstürzen. Auf Höhe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie könnte später ein erneuter Rallyversuch gestartet werden.Verteidigen die Bullen dagegen den Support bei 3.298 USD und treiben Gold über den Widerstand bei 3.370 USD an, wäre dies als erster kleiner Befreiungsschlag zu werten. Damit dürfte die Barriere bei 3.438 USD attackiert. Hier entscheidet sich das kurzfristige Bild, denn über der Marke wäre die Korrekturphase nachhaltig unterbrochen und es stünde ein Kaufimpuls an Kursziel bei 3.470 USD und das Rekordhoch bei 3.499 USD an.Für die Bullen spricht, dass auch schon im Anfang April nur eine Verkaufswelle zugelassen wurde, ehe sich der Aufwärtstrend wieder in Bewegung setzte. Daher ist selbst eine Ausdehnung der Rallyphase bis an das Fibonacci-Projektionsgebiet bei 3.545 bis 3.565 USD nach einem solchen starken Konter wieder realistisch.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)