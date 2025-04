Ölpreis (Brent) - Die Zeit läuft ab

Nach dem scharfen Einbruch vom Mittwoch tänzelt der Ölpreis (Brent) entlang der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und kann sich bisher nicht entscheidend von den Tiefs der laufenden Woche lösen. Auf der Oberseite kommt langsam der Widerstand bei 67,47 USD ins Bild.Der Ölpreis (Brent) könnte in einer Erholung stecken, die sogar noch bis 67,80 USD führen kann, ehe allerdings der nächste Einbruch folgen dürfte. Erst über dieser Zielmarke wäre der sehr kurzfristige Aufwärtstrend reaktiviert und ein Anstieg an die markante Kurshürde bei 69,11 USD möglich. Hier - spätestens jedoch an der Barriere bei 70,15 USD - dürften die Bären der Erholung einen Riegel vorschieben.Schon unter 66,64 USD könnte dagegen eine weitere Verkaufswelle einsetzen und den Kurs unter 65,95 USD und 65,43 USD drücken. Ein solcher Abverkauf könnte bei 63,05 USD wieder auf Käufer treffen. Darunter wäre die Erholung seit Anfang April jedoch gescheitert und mit dem nächsten Angriff bzw. Test des übergeordneten Abwärtskursziels bei 60,50 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)