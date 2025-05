Bernard Dahdah: Gold bei 4.000 $, wenn Vertrauen in Dollar-Assets schwindet

Der Goldmarkt erlebt derzeit eine erhöhte Volatilität, wobei die Preise inmitten anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten eine anfängliche Unterstützung um die 3.300 $ pro Unze beibehalten. Trotz der jüngsten Volatilität gehen Marktstrategen davon aus, dass Gold nach wie vor über ein erhebliches Aufwärtspotenzial verfügt, da es ein wichtiger sicherer Hafen für Anleger bleibt, die Zuflucht vor der globalen Instabilität suchen, heißt es bei Kitco News . Das allgemeine Umfeld politischer Spannungen und wirtschaftlicher Sorgen untermauert weiterhin die Attraktivität von Gold, auch wenn die kurzfristigen Preisbewegungen volatil sind.Nach Ansicht von Bernard Dahdah, Rohstoffanalyst bei Natixis, kommt der jüngste Rückgang vom Allzeithoch von 3.500 $ pro Unze nicht unerwartet, da Präsident Donald Trump einige der Handelskonflikte entschärft hat, indem er die reziproken Zölle senkte und seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit China bekundete. Dennoch betonte Dahdah, dass die zugrunde liegenden Spannungen fortbestehen und jede Eskalation der Konflikte den Goldpreis in Richtung 4.000 $ treiben könnte.Dahdah hebte hervor, dass das Verhalten der US-Schatzpapiere und Geldmarktfonds (MMFs) für Gold von entscheidender Bedeutung ist, da deren schwindendes Vertrauen – das sich in erheblichen Mittelabflüssen niederschlägt – die Rolle von Gold als sicherer Hafen gegenüber traditionellen Anlagen wie dem Dollar und Schatzpapiere begünstigt.Mit Blick auf die Zukunft stellte Dahdah fest, dass Gold eine solide Unterstützung um die Marke von 3.300 $ bildet, die halten könnte, wenn China seine Verkäufe von US-Staatsanleihen erhöht oder die Abflüsse aus Geldmarktfonds anhalten und damit den Status von US-Anlagen als sicherer Hafen weiter untergraben. Er wies darauf hin, dass die chinesische Nachfrage nach wie vor ein wichtiger Treiber für den Goldpreis sei.Jüngste Daten, die höhere Spreads in Shanghai zeigen, deuten auf eine robuste Kaufaktivität hin, trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zu den Höchstständen, heißt es weuter. Insgesamt prognostiziert Dahdah für dieses Jahr einen durchschnittlichen Goldpreis von rund 3.150 $, der bis 2026 auf über 4.000 $ steigen könnte, wenn die aktuellen Trends des Marktmisstrauens und der geopolitischen Spannungen anhalten.© Redaktion GoldSeiten.de