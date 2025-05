Chinesische Aufsichtsbehörden untersucht Verunreinigungen in Goldbarren von Banken

Einwohner Shanghais wurden misstrauisch, nachdem ein Freund in einer Bank einen Goldbarren gekauft hatte und beim Aufschneiden Verunreinigungen feststellte, die Zweifel an der Echtheit des Barrens aufkommen ließen. Dies berichtet die chinesische Seite Dimsum Daily . Obwohl sie das Bankpersonal um eine Erklärung baten, wurde ihnen eine harte Haltung entgegengebracht, bis sich die Finanzaufsichtsbehörden am Dienstag einschalteten.Ein Informant behauptete, dass der Goldbarren nach Erhalt von der Bank zu einem Juwelier gebracht worden war, um dort zu Schmuck verarbeitet zu werden, wo dunkle Verunreinigungen festgestellt wurden. Die Bank schob das Problem zunächst auf den Juwelier und vermutete sogar eine Manipulation, doch die übereinstimmenden Seriennummern des Goldbarrens und der Bankunterlagen entkräfteten jeden Verdacht auf einen Austausch.Online-Kommentatoren äußerten sich besorgt über die Schwierigkeit, echte von gefälschten Goldbarren zu unterscheiden, und wiesen auf die Ähnlichkeit der Dichte von Gold und Wolfram hin, da auf dem Markt auch Goldbarren mit Wolframkern aufgetaucht seien. Berichten zufolge handelte es sich bei der untersuchten Bank um eine Zweigstelle im Shanghaier Stadtteil Nanxiang. Die Mitarbeiter verwiesen auf laufende Überprüfungsprozesse und verzichteten auf eine direkte Antwort, versprachen aber, über benannte Vertreter über den Fortgang der Überprüfung zu informieren.© Redaktion GoldSeiten.de