Bexit-Ängste sorgen für irische Flucht zum Gold

Während die Ängste vor einem No-Deal-Brexit weiter zunehmen, wenden sich irische Investoren dem Gold zu, so heißt es vom irischen Unternehmen Merrion Vaults. Während die Brexit-Deadline immer näherrückt, seien Investoren zunehmend beunruhigt. Gold sehe immer mehr nach einer Lösung für diese politische Unsicherheit aus, berichtet Kitco News "Sie sorgen sich um eine deutliche Entwertung des Pfunds, sollte es zum harten Brexit kommen", so Co-Gründer von Merrion Vaults, Seamus Fahy. Im Jahr 2018 verzeichnete das Goldlagerunternehmen mit Standort in Dublin eine Kundenzunahme von 70%, während Investoren ihr Bargeld zunehmend in Gold umtauschten."Die Kunden heben ihr Geld - physisches Geld - von der Bank ab, erwerben Goldbullion und lagern diese dann bei uns. Das ist eine Absicherung", kommentierte Fahy. Die politische Unsicherheit und Ängste vor einer massiven Währungsentwertung infolge des Brexits hätten für steigendes Interesse an Goldbarren und -münzen gesorgt, erklärte er.