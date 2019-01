Venezuela - Oppositionsführer gegen Goldaushändigung

Der venezolanische Oppositionsführer und selbst erklärte Präsident Juan Guaido bat die britischen Obrigkeiten darum, Präsident Nicolas Maduro den Zugang zu dem Gold, das sich bei der Bank of England befindet, zu verwehren, so hieß es von Reuters Maduro wird von einer Vielzahl westlicher Nationen sowie lateinamerikanischer Nachbarn verleugnet, die ihn beschuldigen, die Demokratie zu untergraben. Eine zunehmende Zahl sieht hingegen Guaido als rechtmäßiges, vorläufiges Oberhaupt des Landes.Seit letztem Jahr versucht die venezolanische Regierung das gelagerte Gold aus der Bank of England zu schaffen, aus Angst, es könne in internationale Sanktionen verwickelt werden. Nach einem Swapdeal mit der Deutschen Bank stiegen diese Bestände auf 1,3 Milliarden Dollar. Die Maduro-Regierung sei darauf aus, dieses zu verkaufen und die Gewinne zur venezolanischen Zentralbank zu schaffen."Ich schreibe dies, um Sie darum zu bitten, diese illegitime Transaktion zu stoppen", schrieb Guaido in seinem Brief an britische Obrigkeiten. "Wenn das Geld transferiert wird... wird es für das illegitime und kleptokratische Regime von Nicolas Maduro verwendet werden, um die venezolanische Bevölkerung zu unterdrücken und zu misshandeln." Der Verlust dieses Goldes wäre ein deutlicher Schlag für die Finanzen des Landes.© Redaktion GoldSeiten.de