Goldpreis geht vor Zinsentscheidungen leicht zurück

Der Goldpreis fiel am Donnerstag in Asien leicht, da nun die kommenden Zinsentscheidungen der Zentralbanken erwartet werden, berichtet Investing.com . Die Aufmerksamkeit der Märkte wird aktuell auf der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen, wobei schwächere Wirtschaftsdaten aus Deutschland und Frankreich die Hoffnungen bestärken, dass die EZB die Zinsen senken könnte.Die Bank of Japan (BOJ) und die US-amerikanische Federal Reserve werden sich in der nächsten Woche zu ihren Zinsentscheidungen treffen. "Wir denken nicht, dass die BOJ irgendetwas Radikales ankündigen wird; wahrscheinlich weil deren Entscheidung kurz vor dem FOMC-Treffen getroffen wird. Ein wichtiger Faktor ist das Verhältnis zwischen Dollar und Yen", meinte Masaaki Kanno, Volkswirtschaftler bei Sony Financial Holdings.Im Handelskrieg zwischen USA und China werden Offizielle aus den beiden Ländern Handelsgespräche in der nächsten Woche in Peking wiederaufnehmen, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin."Ich würde sagen, dass es eine Menge Probleme gibt", meinte Mnuchin. "Ich erwarte, dass wir danach ein Treffen in Washington abhalten werden und sich danach hoffentlich endlich Fortschritte zeigen."© Redaktion GoldSeiten.de