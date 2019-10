Niederländische Zentralbank lagert ihre Goldbestände um

Die Zentralbank der Niederlande (DNB) verlagert einen Teil der staatlichen Goldreserven vorübergehend in die Stadt Haarlem, außerhalb von Amsterdam, bevor die Goldreserven endgültig in den Tresoren im Bargeldbearbeitungszentrum der DNB auf einem Militärgelände in Zeist eingelagert werden, berichtet das Nachrichtenportal DutchNews.nl Auf ihrer Webseite erklärte die Zentralbank, sie wolle das Gold aus dem Weg räumen, um die Renovierungen an ihrer Einrichtung in Federiksplein in Amsterdam zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Büros dort sollen der Zentralbank zufolge zu einem "Wissensinstitut" werden und für gewöhnliche Bürger zugänglicher werden. Doch die dortige Aufbewahrung von Gold erschwere dies. Außerdem mache das hohe Verkehrsaufkommen in der Innenstadt den Geldtransport schwieriger.Im Moment lagern in den Tresoren der Bank 14.000 Goldbarren mit einem Gewicht von je 12,5 kg und einem Gesamtwert in Höhe von 6,4 Milliarden Euro. Es werde kein einfaches Unterfangen, sagte Maaike van Leuken, Director of Business Operations, gegenüber dem Nachrichtensender NOS, doch man hätte Erfahrungen mit dieser Art von Transport: "Vor kurzem brachten wir einen Teil der niederländischen Goldreserven aus den USA zurück in die Niederlande."Die Goldbarren, die bis 2023 in den leeren Tresoren der ehemaligen Gelddruckerei Joh. Enschedé in Haarlem gelagert werden, stellen 31% der Goldbestände der Niederlande dar. Der befindet sich laut DutchNews.nl in Tresoren in New York, Ottawa und London.© Redaktion GoldSeiten.de