Kinross Gold ist gut um 4,30 USD abgesichert

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. konnte sich zuletzt etwas stabilisieren und auch von den vorangegangenen Verlusten leicht erholen. Rund um 4,30 USD erscheint die Aktie gut abgesichert, sodass es in naher Zeit interessant werden dürfte. Grundsätzlich besteht von dort ausgehend Erholungspotenzial bis zum Widerstand bei 5,20 USD. Oberhalb dessen wird es zusehends aussichtsreicher!Sollte sich der mögliche Test der Unterstützung bei 4,30 USD nicht als Sprungbrett erweisen, besteht durchaus das Risiko weiterer Kursverluste bis in den Bereich der nächsten Unterstützung von 3,40 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.