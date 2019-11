Indien: neues Regierungsprogramm schenkt jeder Braut Gold

Wie das Nachrichtenportal Scrap Monster berichtet, soll ab Januar 2020 ein Programm der Regierung des indischen Bundesstaates Assam beginnen, gemäß dem jede erwachsene Braut 10 Gramm Gold als Geschenk bekommt.Das Geschenk wird nur an Bräute ausgehändigt, die an einer Universität eingeschrieben sind und nur bei Ehen, die nach dem Gesetz eingetragen sind. Außerdem sollten Braut und Bräutigam das Alter von 18 bzw. 21 Jahren vollendet haben und das Jahreseinkommen der Familie der Braut muss unter 500.000 Rupien liegen. Darüber hinaus gibt es das Goldgeschenk nur für die erste Ehe.Da der Goldpreis fluktuiert beschloss die Regierung Scrap Monster zufolge, eine feste Summe von 30.000 Rupien für die alleinige Verwendung zum Goldkauf auf das Konto der Braut gutzuschreiben. Der Kaufbeleg für das Gold muss beim stellvertretenden Standesbeamten eingereicht werden. Sollte der Goldpreis weiter steigen, werde der Betrag nochmals begutachtet.Der Finanzminister von Assam, Himanta Biswa Sarma, hob hervor, dass das Programm bereits vom Kabinett angenommen wurde. In den ersten drei Monaten (Januar bis März 2020) sind zu diesem Zweck 3 Milliarden Rupien vorgesehen. Das Programm hat das Ziel, das Empowerment und die Bildung der Frauen zu fördern sowie Kinderehen und nicht registrierte Ehen einzudämmen.© Redaktion GoldSeiten.de