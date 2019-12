Citigroup - Gold hat Spielraum für Rally

Gold besitzt mehr Spielraum für eine Rally, da eine geringe Wahrscheinlichkeit bestehen würde, dass die Federal Reserve die Zinsen 2020 erhöhen wird, so Citigroup Inc. laut BNN Bloomberg . "Die Messlatte für die Fed, die Zinsen im nächsten Jahr zu erhöhen, liegt extrem hoch", so Akash Doshi von Citigroup in einem Telefoninterview."Da die Risiken für das Weltwirtschaftswachstum noch immer abwärtsgerichtet sind, die Inflation noch immer unter dem Zielwert und nicht darüber liegt und da die Handelsspannungen wahrscheinlich 2020 bestehen bleiben werden, denken wir, dass die Messlatte für Zinssenkungen oder eine Rückkehr zur geldpolitischen Lockerung niedriger ist."Laut der Bank könnte Gold auf einen Rekordwert von über 2.000 Dollar im Jahr 2021 oder 2022 steigen, angesichts übergreifender Kauftrends des offiziellen Sektors sowie der Tatsache, dass die Fed letztlich zur unteren Nullzinsgrenze zurückkehren wird.Das größte Risiko für den Goldpreis sei kurzfristig eine überraschende Handelsvereinbarung zwischen USA und China sowie eine deutliche Zurücknahme der Zölle, erklärte Doshi.© Redaktion GoldSeiten.de