Silber: In Wartestellung

Silber konnte sich in den vergangenen Wochen innerhalb einer Konsolidierung seitwärts bewegen. Die Notierungen schafften es dabei, sich oberhalb der 17,30 USD zu halten und die Bodenbildung der Vormonate zunächst zu bestätigen.Es bietet sich bei Silber die Chance, die Rally wieder aufzunehmen und den Boden der Vormonate zu bestätigen. Dafür wäre der Ausbruch aus dem Abwärtstrend bei 17,90 USD zunächst nötig, besser der Anstieg über die Hürde bei 18,33 USD. In diesem Fall können auch 19,65 USD erreichbar werden. Rutscht Silber hingegen unter 17,30 USD ab, sind Abgaben bis in den Bereich 16,66 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG