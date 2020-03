CME Group hebt Gold- und Silber-Margins an

Die CME Group kündigte heute eine weitere Erhöhung der Margin-Anforderungen auf Goldkontrakte an. Die "Maintenance Margin" der COMEX 100 Gold Futures (GC) liegt aktuell bei 5.500 USD und wird nun um 9% auf 6.000 USD angehoben. Die "Initial Margin" wird entsprechend von 6.050 USD auf 6.600 USD angehoben. Bereits vergangene Woche waren die Margins für Gold um 10% erhöht worden.Auch für Silberkontrakte werden nun höhere Sicherheitsleistungen erforderlich. Bei den COMEX 5000 Silver Futures erhöht sich die "Maintenance Margin" wie bei Gold um 9%, von aktuell 5.500 US-Dollar auf 6.000 US-Dollar je Kontrakt. Die "Initial Margin" steigt von bislang 6.050 USD auf 6.600 USD US-Dollar.Die Änderung treten nach Handelsschluss am heutigen Dienstag in Kraft.Nähere Informationen finden Sie in der heutigen Meldung der CME Group © Redaktion GoldSeiten.de