Dr. Markus Krall: Schuld an der Krise trägt nicht Coronavirus

Dr. Markus Krall äußerte sich im nachfolgenden Video jüngst über die aktuelle Krisenlage und erklärt, warum das Coronavirus nicht Schuld an der Krise sei. Lediglich die Dominosteine seien dadurch angestoßen worden. Bereits letztes Jahr hatte Krall für 2020 eine Kirse vorhergesagt."Die geschwächten Handelsbilanzen und unterbrochenen Lieferketten treffen auf gigantische Ungleichgewichte in der Wirtschaft: Rekordhohe Börsenbewertungen, massenhaft Zombie-Unternehmen und miserable Bankbilanzen." So heißt es in der Zusammenfassung.Laut Krall hätte dies in einer gesunden Wirtschaft zu einer Rezession geführt, aber jetzt werde es zu einer Depression kommen: "Das Ganze wird sich nun genau nach Drehbuch entfalten. Ähnlich wie 1973 werden die depressiven Tendenzen in einem inflationären Umfeld auftreten. Es wird Wechselwirkungen zwischen Angebots- und Nachfrageschocks geben. Die Börsen werden weiter fallen."Besonders betreffen werde es die Auto- und Bankenindustrie. Wie in einem solchen Credit-Crunch üblich, werde auch physisches Gold kurzfristig unter Druck geraten, bevor es sich als ultimative Krisenwährung bewähren werde, so der Experte.Weiter heißt es: "Die Anleihemärkte werden sich spalten - die Marktteilnehmer werden zuerst in Qualität (triple-A) und dann graduell in die Liquidität (kurzfristige Anleihen) fliehen. Anschließend wird der Immobilienmarkt unter Druck geraten. Die EZB wird superexpansive Maßnahmen treffen und die Geldschleusen weiter öffnen, doch diese werden nicht in der Kreditversorgung ankommen."Das einzige Instrument, das diese Krise heilen könne, sei der Markt selbst, der aber seit der Finanzkrise nicht mehr wirken konnte. Die Politik werde hilflos sein und weiterhin versuchen, das Problem mit dessen Ursache zu bekämpfen: "Planwirtschaflichem Sozialismus. Wir werden uns nicht nur in einer ökonomischen, sondern vielmehr in einer gesellschaftlichen Krise wiederfinden. Und nur die Tugenden der Marktwirtschaft und der Freiheit werden uns da rausführen können."PS: Zu seinem neusten Buch " Die Bürgerliche Revolution ", welches seit gestern erhältlich ist.© Redaktion GoldSeiten.de