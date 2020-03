Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten Comeback des Goldpreises

Wall und Main Street erwarten, dass der Goldpreis in dieser Woche wieder an Stand gewinnen wird, so geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News über die Goldpreisprognose hervor.Diesmal gaben 13 Marktexperten ihre Meinung ab. Von diesen waren neun (69%) der Ansicht, dass der Goldpreis steigen wird, während keiner der Teilnehmer einen Preisrückgang erwartete. Die verbleibenden vier (31%) Befragten prognostizieren einen Seitwärtsmarkt.Zudem nahmen auch 1.163 Kleinanleger an der Umfrage teil. Insgesamt waren 589 (51%) der Meinung, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche steigen wird. Weitere 365 (31%) prognostizieren eine Preisabnahme, während 209 (18%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de