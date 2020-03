Palladium: Massive Gegenbewegung

Palladium brach in den vergangenen Wochen massiv ein und fiel auch zeitweise aus dem längerfristigen Aufwärtstrend heraus. Die Notierungen konnten sich jedoch im Bereich der bei 1.619 USD liegenden Unterstützung erholen und zuletzt ebenfalls wieder steil ansteigen.Nach der Rückeroberung der 2.249 USD sowie dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ist eine Fortsetzung des Anstieges möglich. Spielraum bietet sich bis in den Bereich 2.582 USD. Es muss aber einkalkuliert werden, dass die Volatilität bald wieder nachlässt. Ein Rückfall bis in den Bereich der 2.000 USD könnte jederzeit noch erfolgen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG