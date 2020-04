American-Eagle-Verkäufe schießen im März 2020 deutlich in die Höhe

Vor kurzem veröffentlichte die U.S. Mint , die US-amerikanische Prägestätte, die neusten Daten zu den Verkaufszahlen der Gold - und Silberanlagemünze "American Eagle." Diesen Angaben zufolge ergab sich im ein großes Plus im Vergleich zum Vormonat.Im Februar verkaufte man insgesamt 246.000 Stück der Anlagemünzen, dies stellt eine Zunahme um 794,55% dar. Im vorherigen hatte man nur 27.500 Münzen verkauft. Verglichen zum Vorjahreszeitraum ergab sich ebenfalls ein Plus; insgesamt wurden damals 28.500 Goldmünzen verkauft.Ebenfalls schossen die Verkäufe der Silbervariante des American Eagle in die Höhe. Im März 2020 verkaufte man insgesamt 4.832.500 Silbermünzen im Vergleich zu 650.000 Münzen im Februar; dies stellt eine Zunahme um 643,46% dar. Verglichen mit März 2019 ergab sich auch eine Steigerung; damals verkaufte man 850.000 Silbermünzen.© Redaktion GoldSeiten.de