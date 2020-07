CME Group hat Silber-Margins angehoben

Die CME Group kündigte vergangene Woche eine Erhöhung der Margin-Anforderungen auf Silberkontrakte an. Bei den COMEX 5000 Silver Futures hat sich die "Maintenance Margin" den Angaben zufolge um 12,5% erhöht, von zuletzt 8.000 US-Dollar auf 9.000 US-Dollar je Kontrakt.Die "Initial Margin" stieg entsprechend von bislang 8.800 USD auf 9.900 USD US-Dollar.Die Änderung traten nach Handelsschluss am vergangenen Freitag in Kraft.Nähere Informationen finden Sie in der Meldung der CME Group © Redaktion GoldSeiten.de