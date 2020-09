US-Pensionsfonds nimmt 5% Gold ins Portfolio auf

Diversen Medienberichten zufolge hat ein Pensionsfonds in den USA die Neuaufnahme von Gold in das Portfolio beschlossen.Wie der Ohio Police & Fire Pension Fund in einer Mitteilung bekannt gab, habe der Vorstand während eines Treffens am 26. August auf Anraten des Investment-Beratungsunternehmens Wilshire Associates eine Änderung für das Portfolio beschlossen, wonach künftig 5,0% auf Gold entfallen sollen.In der Erklärung heißt es: "OP & F und Wilshire glauben, dass die Aufnahme von Gold in das Portfolio eine starke Diversifizierung der wachstumsorientierten Anlagen sowie eine wirksame Absicherung gegen Inflation bieten wird." Ein Zeitrahmen für die Umsetzung wurde nicht festgelegt.Am 25. August belief sich der Gesamtwert es Portfolios auf 15,65 Mrd. USD.© Redaktion GoldSeiten.de