Jim Rogers: Wie man sich auf den kommenden Wirtschaftskollaps vorbereitet

Daniela Cambone von Stansberry Research sprach kürzlich mit Jim Rogers über die wirtschaftliche Situation und lohnenswerte Investmentmöglichkeiten.Der erfolgreiche Investor erklärt, wie wichtig es in einem Umfeld voller Unsicherheiten wie dem heutigen sei, sich ausgiebig zu informieren. Er finde es immer wieder schockierend, wie wenig die Menschen über die Welt, über Geld und über Investments wissen und verstehen. Er rät also dazu, sich umfassend zu informieren.Besonders sollte man aktuell über Gold und Silber Bescheid wissen. Denn er rechne damit, dass in diesem Bereich noch viel Luft nach oben sei und letztlich viele Anleger in den Markt strömen werden. Er selbst wolle über die kommenden Jahre noch viel Gold und Silber kaufen.Rogers geht zudem explizit auf das nicht enden wollende Gelddrucken der Zentralbanken ein. Dies werde schließlich ein böses Ende nehmen. Die horrende Verschuldung weltweit werde die Wirtschaft extrem belasten. So rechnet der Experte in den kommenden Jahren mit einer schweren Depression.© Redaktion GoldSeiten.de