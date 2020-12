Kitco Roundtable: Wie geht es für Gold weiter?

Die unterschiedlichen Theorien bezüglich eines steigenden oder fallenden Goldpreises wurden am vergangenen Freitag am Kitco Roundtable erörtert. Hierzu sprachen Redakteur Neils Christensen, Bergbauexperte Michael McCrae und Korrespondent Paul Harris mit Andrew Cheatle, welcher kürzlich zum Director von Tanzanian Gold berufen wurde.Laut Christensen sprechen viele Gründe für einen weiteren Anstieg der Goldpreise: "So ziemlich jeder erwähnt das Gleiche, nämlich eine beispiellose Stimulierungspolitik der Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt." Letztlich müsse dies die Inflation steigen lassen und die Fiatwährungen entwerten: "Die Zentralbanken und Regierungen pumpen Billionen über Billionen von Dollar in die Finanzmärkte, und das wird zu Inflation führen.""Auf der anderen Seite stehen natürlich die Aktienmärkte, und wir erreichen dort Rekordbewertungen. Es fühlt sich einfach so an, als wäre dies die Blase, die ewig weitergehen kann, vor allem, wenn wir einen Impfstoff verteilen", gibt er zu bedenken. Denkbar sei aber auch, dass Gold im nächsten Jahr erneut parallel zum Aktienmarkt steige, glaub Christensen.Weiterhin sprechen die Teilnehmer über Stolpersteine der Bergbaubranche beim Erhalt von Lizenzen. So geht es um die Schwierigkeiten Vales bei New Caledonia sowie die Ernennung des neuen CEO von Rio Tinto, Jakob Stausholm, der in die Fußstapfen von Jean-Sébastien Jacques tritt, der mit der Sprengung einer heiligen Stätte der Aborigines für Unmut gesorgt hatte.Die Branche müsse hier viel Aufklärungsarbeit leisten und das Vertrauen der Menschen gewinnen: "Ich denke, wir haben eine Menge Arbeit vor uns, um die öffentliche Wahrnehmung zu verändern, die mir oft so vorkommt, als sei sie in den 1970er Jahren stehen geblieben", erklärte Cheatle. "Es ist unsere Aufgabe, das Vertrauen aufzubauen, sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Regierungen, mit denen wir zusammenarbeiten."© Redaktion GoldSeiten.de