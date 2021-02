Gold- und Silberfonds erleben höchste wöchentliche Abflüsse seit drei Monaten

Gold- und Silber-Investmentfonds und -ETFs erlebten in der Woche zum 10. Februar die größten Abflüsse seit drei Monaten, dies berichtet heute der Nachrichtendienst Reuters . Anleger investierten demnach lieber in steigende Aktien und hochverzinsliche Anleihenmärkte.Nach Angaben von Refinitiv Lipper verkauften Investoren in der Woche, die am 10. Februar endete, netto 1,4 Milliarden Dollar an Edelmetallfondsanteilen. Der iShares Silver Trust verzeichnete Abflüsse in Höhe von 919,1 Millionen $, während der SPDR Gold Shares im genannten Zeitraum Nettoverkäufe in Höhe von 621 Millionen $ verbuchte.Einige Platin-ETFs konnten den Daten zufolge indes zuletzt viele Anleger anlocken. So verzeichnete der GraniteShares Platinum Trust in der Woche zum 10. Februar Zuflüsse von 4,6 Mio. USD.© Redaktion GoldSeiten.de