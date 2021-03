Tucker: Fundamentaldaten für Gold fantastisch

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network im Rahmen des PDAC-Coverages mit E.B. Tucker über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold, Silber, Kupfer und Nickel. Tucker ist Direktor bei Metalla Royalty & Streaming und Nova Royalty.Laut dem Experten befindet sich Gold zwar seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend, doch die Fundamentaldaten seien nach wie vor sehr gut. "Das ist die Zeit, in der alle Fundamentaldaten für Gold großartig sind und die Leute sich den Kopf darüber zerbrechen, was da eigentlich los ist."Tucker erwartet, dass Gold in diesem Jahr 2.500 US-Dollar pro Unze und Silber 50 US-Dollar pro Unze erreichen wird, aber er betont, dass Investoren sich auf den Aufbau von Vermögen konzentrieren sollten und nicht versuchen sollten, zu erraten, wohin die Preise gehen könnten."Dies ist ein riesiger, Bullenmarkt, der in einer Generation nur ein Mal vorkommt – riesig. Dies ist ein riesiger, riesiger Rohstoff-Zyklus-Bullenmarkt, und Sie halten sich damit auf, den Preis für eine Unze Gold zu schätzen?"Lohnenswert hält Tucker neben dem Kauf physischen Goldes auch Investments in Royalty-Unternehmen und eventuell große Bergbauunternehmen: "Gold, Royalty-Unternehmen, vielleicht einige der großen Minengesellschaften. Das ist der Trade."© Redaktion GoldSeiten.de