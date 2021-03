Schweiz liefert im Februar 56,5 Tonnen Gold nach Indien

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz (EZV) verzeichnete im Februar Importe von rund 237,0 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von ca. 6,1 Milliarden Franken. Demgegenüber betrugen die Exporte des Landes rund 330,7 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 5,7 Milliarden Franken.Aus den Angaben der EZV geht zudem hervor, dass sich die Einfuhren von Gold in Rohform auf 158,21 Tonnen im Wert von 6,0 Milliarden Franken beliefen. Die Rohgoldausfuhren der Schweiz betrugen in diesem Zeitraum 102,85 Tonnen im Wert von 5,41 Milliarden Franken.Das größte Bezugsland der Schweiz war im Februar erneut das Vereinigte Königreich. Von dort importierte die Schweiz den Daten zufolge netto 65,84 Tonnen Gold. Weitere hohe Importe verzeichnete die Schweiz aus Peru, woher sie 12,19 Tonnen Gold importierte, und aus der Dominikanischen Republik, aus der sie 10,79 Tonnen Gold einführte.Das mit Abstand größte der drei großen Abnehmerländer der Schweiz war im Februar erneut Indien. Die Schweiz exportierte 56,47 Tonnen Gold in das Land. Des Weiteren lieferte die Schweiz 11,20 Tonnen Gold in nach Thailand und netto 7,08 Tonnen Gold in die USA.Im diesjährigen Februar verzeichnete die Schweiz laut EZV außerdem ein Importvolumen in Höhe von 69,79 Tonnen Silber im Wert von 58,61 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 221,43 Tonnen Silber im Wert von 175,62 Millionen Franken. Hongkong war auch im zweiten Monat des Jahres das größte Bezugsland, die Schweiz importierte von dort 20,65 Tonnen Silber. Größter Abnehmer waren die USA, sie bezogen netto 105,69 Tonnen Silber aus der Schweiz.© Redaktion GoldSeiten.de