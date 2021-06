Silber: Gegenbewegung steht an

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst innerhalb einer bullischen Flaggenformation. Diese wurde jedoch nach unten verlassen, was einen dynamischen Rückfall zur Folge hatte. Der Kursverlauf erreichte zuletzt die bei 25,65 USD liegende Unterstützung.Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst innerhalb einer bullischen Flaggenformation. Diese wurde jedoch nach unten verlassen, was einen dynamischen Rückfall zur Folge hatte. Der Kursverlauf erreichte zuletzt die bei 25,65 USD liegende Unterstützung.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG