Rick Rule über Edelmetalle, Kryptos, Uran, Öl & Gas

Rick Rule war kürzlich Gast bei Palisades Gold Radio und sprach über den Finanzmarkt, die Geldpolitik, Edelmetalle und Rohstoffe.Rule spricht in dem Interview u. a. über die Chancen, die die Ölindustrie im Jahr 2020 bot. Es sei offensichtlich gewesen, dass sich der Preis erholen müsse. Der Experte sei nach wie vor sehr optimistisch, was den Ölsektor angehe, da die Kapitalwerte hervorragend seien. Ähnlich verhalte es sich mit Uran. Wenn die japanischen Reaktoren in diesem Jahr wieder in Betrieb genommen werden, dürfte dieser Rohstoff sogar noch attraktiver werden.In Bezug auf die Edelmetalle erklärt Rule, dass diese über die vergangenen vierzig Jahre nur ein bis zwei Prozent der gesamten Ersparnisse ausgemacht hätten. Heute liege ihr Anteil bei einem halben Prozent. Er sei dem gesamten Rohstoffsektor gegenüber sehr optimistisch gestimmt, allerdings müsse man bei Rohstoffen Geduld mitbringen.Kryptowährungen und Edelmetalle konkurrieren ihm zufolge am Rande des Investmentmarktes. Die gemeinsame Marktkapitalisierung von Kryptos und Edelmetallen sei mit zehn Billionen winzig im Vergleich zu den 650 Billionen der globalen Märkte.Insgesamt sei es der Schlüssel zu erfolgreichen Investments, mutig zu sein, wenn der Rest Angst habe.Hinsichtlich der Inflation erklärt er, dass Ersparnisse auf keinen Fall mit der aktuellen Inflation mithalten könnten, da negative Zinsen garantiert seien. Quantitative Lockerung sei nur ein anderer Begriff für Geldfälschung. Mathematisch gesehen könnten Staatsschulden niemals zurückgezahlt werden, sie können nur verlängert werden. Die Menschen sollten über ihren Kaufkraftverlust besorgt sein.© Redaktion GoldSeiten.de