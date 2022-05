Gold - Die Erholung wird korrigiert

Schwungvoll konnte sich der Goldpreis seit letzter Woche erholen, am frühen Dienstagabend erreichte er beinahe den Widerstand bei 1.875 USD. Knapp darunter startete eine kräftige Abwärtskorrektur. Das gestern Abend veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed sorgte dann für etwas Erleichterung und steigende Kurse, heute geht es im frühen Handel wieder abwärts in Richtung der gestrigen Tagestiefs.Die Stabilisierungsversuche der letzten Tage bringen die Bären nun in Bedrängnis. Allerdings konnten die Bullen noch kein wichtiges Vorgängerhoch aus dem Markt nehmen. Daher bleibt der Abwärtstrend intakt. Erst ein Ausbruch über dem Vorgängerhoch bei 1.860 USD dürfte daher eine größere Erholung einleiten. In diesem Fall wäre der Weg frei bis ca. 1.900/1.920 USD. Sollte auch diese Barriere überschritten werden, würde sich ein neues mittelfristiges Kaufsignal ergeben, denn dann wäre auch der Abwärtstrend vom März dieses Jahres gebrochen.© André RainQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG