Silber: Verkaufsdruck hält an

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen unterhalb des langfristigen Abwärtstrends zunächst seitwärts. Die Handelsspanne zwischen 23,13 USD und 24,53 USD wurde dann jedoch nach unten verlassen, was einen stärkeren Kursrutsch nach sich zog.Nachdem auch die bei 20,84 USD liegende Unterstützung durchbrochen wurde, besteht die Gefahr, in Richtung des seit September bestehenden Abwärtstrends zu fallen. Ausgehend von 19,80 USD wäre dann eine Gegenbewegung möglich. Eine kurzfristige Bodenbildung bleibt jedoch abzuwarten. Direkt bullisch wird es erst oberhalb der 22,00 USD, was sich aktuell nicht andeutet.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG