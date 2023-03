Goldpreis gibt angesichts Ungewissheit über Zinserhöhung etwas nach

Der Goldpreis gab am Mittwoch leicht nach, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung von einem Sechs-Wochen-Hoch gefallen war, berichtet Investing.com . Grund dafür waren gemischte US-Inflationsdaten, die eine gewisse Unsicherheit über die geldpolitische Haltung der Federal Reserve hervorriefen, während die Besorgnis über eine Bankenkrise im Lande anhielt.Das gelbe Metall stieg in den letzten Sitzungen stark an, da der Zusammenbruch mehrerer US-Banken einen Ansturm auf traditionelle sichere Häfen auslöste. Der Druck auf das Bankensystem führte auch dazu, dass die Märkte begannen, eine weniger aggressive Haltung der US-Notenbank einzupreisen, da sie darauf wetten, dass die Zentralbank versuchen wird, weitere wirtschaftliche Turbulenzen zu verhindern.Die US-Regierung hat nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank interveniert, um das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen. Doch die Sorge vor einer Contagion durch den Zusammenbruch löste eine Talfahrt an den Aktienmärkten aus; die Rating-Agentur Moody's korrigierte ihren Ausblick für das US-Bankensystem nach unten und sprach von einer "Vertrauenskrise" in diesem Sektor.Die Verbraucherinflation in den USA ging im Februar wie erwartet zurück, wie Daten vom Dienstag zeigen. Die Kerninflation stieg jedoch unerwartet gegenüber dem Vormonat an, was den Druck auf die Fed aufrechterhält, ihre Politik weiter zu straffen.© Redaktion GoldSeiten.de