Der US Dollar wird wie der Zimbabwe Dollar auf dem Friedhof der toten Fiat-Währungen landen  Peter Schiff

Peter Schiff war vor kurzem zu Gast bei Mike Adams von Brighteon.com zu, um über das Scheitern von SVB und Signature Bank, die Rettungsaktionen und die möglichen Auswirkungen zu sprechen.Der erfahrene Finanzexperte ist der Meinung, dass die gerade begonnene Entwicklung zu einer schlimmeren Krise führen wird als die Finanzkrise 2008. Die US-Notenbank könnte diese noch gravierendere Finanzkrise jedoch gegen eine Währungskrise und dann eine Staatsschuldenkrise eintauschen. Das Gelddrucken, welches bereits stillschweigend erneut begonnen habe, werde wieder volle Fahrt aufnehmen.Die Preissteigerungen für viele Güter wie Lebensmittel werden laut Schiff weiter anhalten. Die Inflation werde der Öffentlichkeit die Kosten für Bankenrettung etc. übertragen.Der US-Dollar werde zunehmend an Wert/Kaufkraft verlieren. Zudem seien Bankeinlagen keinesfalls sicher, auch wenn die Regierungen dies den Menschen erzähle. Er rät daher dazu, nicht unnötig viele Dollars zu besitzen. Lieber sollte man Gold oder Silber kaufen oder in qualitativ hochwertige Aktien investieren.Schiff ist der Meinung, dass sich die Welt letztlich von Fiatwährungen weg bewegen werde. Dann könnte Gold wieder eine bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr spielen.© Redaktion GoldSeiten.de