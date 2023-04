Die größte Blase unseres Lebens steht kurz vor dem Platzen  Harry Dent

David Lin führte für seinen neuen eigenen Kanal The David Lin Report vergangene Woche ein Interview mit Harry Dent. Der Ökonom und Gründer von HS Dent Investment Management warnt in dem Gespräch vor einem großen Crash. Bis Mitte Juni könnte "der größte Crash unseres Lebens" bevorstehen.So rechne Dent mit einen Einbruch des S&P 500 von seinem bisherigen Höchststand um 86 Prozent und des Nasdaq Composite um 92 Prozent. Bitcoin könnte ganze 95% sinken. Das Kursziel für die Kryptowährung liege bei 4.000 USD.Dem Finanzexperten zufolge stellt der Rückgang des Nasdaq um 38% im vergangenen Oktober stelle nur die erste Abwärtswelle dar. Die nächste Abwärtswelle, die zweite von insgesamt drei, welche bereits eingeleitet wurde, werde den Nasdaq auf 8.000 sinken lassen. Die Menschen würden dann erkennen, dass es sich nicht nur um eine Korrektur handle, sondern um einen größeren Crash. "Wir werden das nicht noch einmal erleben. Selbst unsere Kinder werden wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg keine Blase der Wirtschaft zu sehen bekommen. So etwas passiert höchstens einmal im Leben," so Dent.Die Wirtschaft ist laut Dent bereits seit dem Jahr 2008 schwach. Der Crash der Schuldenblase hätte bereits damals stattfinden sollen, wurde aber durch die Eingriffe der Notenbanken verhindert. Die US-Notenbank habe die Wirtschaft zu stark angekurbelt und müsse nun stark straffen, dies sei eine sehr schlechte Situation für die Konjunktur.© Redaktion GoldSeiten.de