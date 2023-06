Kapitalmärkte richtungslos - EU Servicesektor expansiv - ISM fällt - SEC klagt

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,0716 (06:00 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0675 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 139,55. In der Folge notiert EUR-JPY bei 149,55. EUR-CHF oszilliert bei 0,97053.Die Kapitalmärkte tendierten gestern richtungslos. Nach dem bullischen Vortag kam es zu leichten Abverkäufen beim DAX und EURO STOXX 50. An der Wall Street ging der S&P 500 mit einem geringen Minus, die Nasdaq mit einem geringen Plus aus dem Handel.Für etwas Druck an den europäischen Märkten haben Äußerungen von Christine Lagarde und Joachim Nagel gesorgt, die weitere Zinserhöhungen der EZB ankündigten. Lagarde sagte, "Der Preisdruck ist nach wie vor stark, so dass die Leitzinsen angehoben werden müssen.", Nagel sprach von „mehrere Zinsschritten“, die erforderlich seien.Das US-Finanzministerium hat mit der Emission von Schuldverschreibungen begonnen. Allein im kurzfristigen Bereich mit drei- und sechsmonatiger Laufzeit betrug das Volumen 123 Mrd. USD. Für die ohnehin um Einlagen kämpfenden kleinen US-Banken könnte diese Emissionsflut eine Herausforderung darstellen.Die Vorgaben aus dem asiatischen Handel fallen heute gemischt aus. Während die japanischen Märkte zum Zeitpunkt der Berichtserstellung im Plus liegen, ist die Richtung der Börsen in China uneinheitlich.Die gestern veröffentlichen Frühindikatoren zum europäischen Servicesektor fielen insgesamt enttäuschend aus. Die Erwartungen der Analysten waren für alle Länder zu hoch gesteckt. Während für Deutschland, Frankreich und Spanien die Erwartungen geringfügig verfehlt wurden, war die Abweichung bei Italien deutlich. (erw.: 57,0 vs 54,0).Kommentar: Der europäische Servicesektor wachst damit weiterhin überdurchschnittlich, das Momentum ist jedoch rückläufig Positiv gesehen entlastet die Entwicklung die EZB, die zwar die Zinsen weiter anheben wird, sich aber weniger Sorgen um eine Überhitzung einzelner Wirtschaftssektoren und weiteren Preisdruck aus diesen machen muss.Der ISM Index für den Dienstleistungssektor im Mai fiel unerwartet auf 50 3 zurück, während seitens der Analysten ein leichter Anstieg auf 52 4 erwartet worden war Preise, Auftragseingänge und Beschäftigung waren allesamt rückläufig, so dass die Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität auf breiter Front erfolgte.Kommentar: die Wirtschaft in Europa und den USA entwickelt sich aktuell ähnlich Auch in den USA ist der Servicesektor zwar noch a m expandieren, aber beginnt Momentum zu verlieren Die Technologiewerte nehmen die Abschwächung dankbar auf Die Börse gewichtet den Einfluss auf die Notenbankpolitik zur Zeit höher als die Verschlechterung der Cashflows durch die konjunkturelle Abkühlung.Nach einem Bericht des Wall Street Journals könnten die Kapitalanforderungen für große US Banken im Durchschnitt um 20 steigen Die überarbeiteten Anforderungen könnten bereits im Juni vorgeschlagen werden, die spezifischen Erhöhungen je Bank würden von den Geschäftsaktivitäten der Banken abhängen Institute mit großen Handelsgeschäften wären jedoch am stärksten betroffenKommentar: Je länger die Finanzkrise in der Vergangenheit lag, desto mehr wurden die Kapitalvorschriften für Banken in den USA gelockert Mit dem Zusammenbruch kleinerer Institute klopft die nächste Krise an die Tür, die jetzt in aller Eile vernagelt werden soll.Die SEC beschuldigt die Binance Holdings Ltd und ihren Chief Executive Officer Changpeng Zhao, gegen US Wertpapiervorschriften verstoßen zu haben Konkret wirft die US Börsenaufsichtsbehörde Binance vor, durch den Betrieb nicht registrierter Börsen, eine falsche Darstellung von Handelskontrollen und den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere gegen Anlegerschutzvorschriften verstoßen zu haben Der SEC Vorsitzende Gary Gensler sagte in einer Erklärung: „Die Öffentlichkeit sollte sich davor hüten, ihr hart verdientes Vermögen bei oder auf diesen rechtswidrigen Plattformen zu investieren.“Kommentar: die SEC ist seit geraumer Zeit auf dem Kriegspfad gegen Kryptoanlagen Sie greift dabei die finanzielle Basis der Kryptobörse an, indem sie neben anderen Währungen den Binance Coin als Wertpapier einstuft und eine illegale Unternehmensfinanzierung über den Coin sieht Es stellt sich vor dem Hintergrund der Gründung Binance in 2017 die Frage, warum erst 16 Jahre später eine Klage erhoben wird Der Druck auf Kryptowährungen mag damit erst angefangen haben, mit einer schnellen Gegenbewegung auf die gestrigen Kursverluste rechne ich nicht.Seit dem Unterschreiten unter 1,07 ist der Bias des EUR gegenüber dem USD neutral.Viel Erfolg© Christian BuntrockHinweis: Der Hellmeyer Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der Netfonds AG, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. 