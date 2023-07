Perth Mint meldet Verkäufe für Juni 2023

@Perth Mint

Die australische Münzprägestätte Perth Mint veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zu den Verkäufen von Gold- und Silberbullion für Juni 2023. Diesen Daten zufolge verzeichnete man im Vergleich zum Mai ein kleines Plus bei den Goldverkäufen und ein Minus bei den Silberverkäufen.Im Mai hatte die Perth Mint 72.889 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im Juni ein Anstieg auf 73.124 Unzen Gold. Im Vergleich zum Juni 2022 ergab sich ein Plus von 12%.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich hingegen einen Rückgang von 30%: Im Mai hatten sich diese auf 1.881.001 Unzen belaufen und erreichten im Juni 1.326.011 Unzen. Im Vergleich zum Juni 2022 wurde ein Rückgang von 13% verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de