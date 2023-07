Gold - Die Verkäufer kommen zurück

Ende Juni starteten die Bullen beim Goldpreis eine steile Erholung, die in der Folge wieder über die Unterseite der früheren Seitwärtsphase bei ca. 1.930 USD zurückführte. Der Anstieg konnte sich Anfang Juli beschleunigen und in der Spitze bereits bis an den anvisierten Widerstand bei 1.985 USD führen. Dort stoppte die Erholung und wurde von einer bisher aus zwei gleichlangen Abwärtswellen bestehenden Korrektur abgelöst. Dabei fiel insbesondere der zweite Kursrutsch von 1.981 bis 1.942 USD am letzten Donnerstag außergewöhnlich dynamisch aus.Die Wucht des Einbruchs der letzten Woche dürfte nachhallen und erst durch einen klaren Anstieg über die kleine Hürde bei 1.965 USD abgemildert werden. Bis dahin ist damit zu rechnen, dass sich der Einbruch unter 1.942 und 1.930 USD fortsetzt und den Goldpreis direkt wieder bis 1.892 USD drückt. Darunter sollte man mit einem Abverkauf bis 1.840 USD rechnen.Sollte der Goldpreis dagegen über 1.965 USD steigen, dürfte diese Erholung erneut an den Widerstand bei 1.985 USD führen. Allerdings könnte die Käuferseite erst bei einem Ausbruch über diese Marke wieder das Ruder herumreißen. Die Folge wäre ein Anstieg bis 1.998 und 2.005 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)