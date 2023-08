Gold - Die zentrale Unterstützung naht

Seit dem Scheitern an der Kurshürde bei 1.985 USD Mitte Juli setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate beim Goldpreis fort und drückt das Edelmetall an die Unterseite der Erholungsphase, die Ende Juni begonnen hatte. Zwar ist der Abwärtsdruck noch nicht besonders ausgeprägt, doch den Bären gelingt es dennoch, den Kurs schrittweise an das Tief bei 1.892 USD zu verkaufen.Sollte der Goldpreis jetzt direkt unter 1.892 USD fallen, dürfte sich diese Abwärtstendenz zu einem starken Einbruch steigern. In der Folge käme es zu einem Kursrutsch bis an das mittelfristige Abwärtsziel bei 1.840 USD. An dieser Stelle könnte allerdings bereits die gesamte Korrektur seit dem Rekordhoch beendet werden. Zugleich würde man damit einen Einbruch auf 1.807 USD verhindern.Aus dem Abwärtsstrudel der letzten Wochen wäre Gold bei einer Verteidigung der 1.892-USD-Marke allein noch nicht entkommen. Aber ein Anstieg bis 1.840 und darüber bis an die zentrale Barriere bei 1.959 USD wäre dennoch möglich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)