Platin - Nimmt die Erholung Fahrt auf?

Mit dem Bruch der Unterseite einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase bei 889 USD hatte Platin Anfang Oktober ein Verkaufssignal generiert und war in der Folge direkt bis 855 USD gefallen. Dort setzte eine erste Erholung ein, die zunächst an der Unterseite der Range scheiterte. Allerdings gelang es den Käufern Ende der letzten Woche eine zweite Aufwärtsbewegung zu starten, die diesmal bis an die Hürde bei 908 USD führt.Bisher weisen die beiden Erholungsbewegungen die gleiche Länge auf und könnten daher zu einer jetzt bei 908 USD endenden Korrektur gehören. Die Folge wäre, dass der übergeordnet intakte Abwärtstrend bei 908 USD reaktiviert würde und Platin wieder bis 855 USD einbricht. An dieser Stelle könnte eine Bodenbildung folgen und Verluste bis 840 und 822 USD verhindern.Sollte die 908-USD-Marke dagegen überwunden werden, läge eine bullische Ausdehnung der ersten Erholungsphase vor. Dies würde für eine Beschleunigung des Anstiegs und Zugewinne bis 932 – 938 USD sprechen. Darüber könnte Platin schon bis 955 USD steigen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)