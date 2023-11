Platin - Bullen ziehen das Tempo an

Dank des massiven Ausbruchs am Montag gelang es Platin ein Kaufsignal auszubilden und mit dem Anstieg über den zentralen Widerstand bei 908 USD die Erholung der letzten Wochen mit neuem Schwung fortzusetzen. In der Spitze erreichte dieser Befreiungsschlag der Bullen bereits die übergeordnete Abwärtstrendlinie auf Höhe des Widerstands bei 938 USD. Damit könnte direkt der nächste Longtrigger übersprungen werden.Sollte es den Bullen also gelingen, die Hürde bei 938 USD in der gleichen Manier aus dem Weg zu räumen, wie den Widerstand bei 908 USD, wäre bereits von einem Anstieg bis 965 USD auszugehen. Dort stünde eine erste Korrekturphase an. Über der Marke wäre allerdings schon ein weiteres bullisches Signal aktiviert und sogar eine Kaufwelle bis an das Hoch vom August bei 988 USD nicht mehr ausgeschlossen. Nach der starken Kaufwelle der letzten Tage wäre dagegen erst ein Bruch der 920-USD-Marke ein Zeichen für ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik. Doch schon bei 908 USD könnte die nächste Kaufwelle folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)