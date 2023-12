Bitcoin-CEO: Löst Argentiniens neue Anti-Notenbank-Haltung einen neuen Trend aus?

Nur noch eine Woche bis zur offiziellen Vereidigung des neu gewählten liberalen Argentiniers Javier Milei, der an seinem Wahlversprechen festhält, die argentinische Zentralbank zu schließen. Könnte dies der Beginn eines neuen Trends sein, bei dem Länder mit hoher Inflation beginnen, die Vorzüge einer Zentralbank in Frage zu stellen und entsprechend zu handeln? Cory Klippsten, CEO von Swan Bitcoin, äußert sich dazu gegenüber Kitco News . Während seines Wahlkampfes bezeichnete Milei die Zentralbanken als Betrüger und beschrieb Bitcoin als eine natürliche Reaktion auf diesen Betrug."Wir müssen verstehen, dass die Zentralbank ein Betrug ist", sagte Milei in einem Interview mit lokalen Medien. "Sie ist ein Mechanismus, mit dem die Politiker die guten Menschen mit der Inflationssteuer betrügen. Was Bitcoin repräsentiert, ist die Rückgabe des Geldes an seinen ursprünglichen Schöpfer - den privaten Sektor. Geld ist eine private Erfindung. Bitcoin ist eine natürliche Reaktion auf die Betrügereien der Zentralbanken und macht Geld wieder privat."In einem Interview mit Michelle Makori von Kitco News, wies Klippsten darauf hin, dass die Wahl in Argentinien die globale Einstellung zu Zentralbanken und Bitcoin verändern könnte. "Dies ist eine viel größere Sache auf der globalen Bühne als das, was in El Salvador passiert ist", meinte Klippsten. "Dies bringt wirklich die Idee auf, dass Zentralbanken ein Betrug sind, wie Milei sagte." Klippsten fügte hinzu, dass die Menschen dem Gelddrucken und den Auswirkungen der Zentralbanken auf die Inflation nicht genug Aufmerksamkeit schenken."Es ist faszinierend, jemanden zu haben, der sich so gut mit der österreichischen Wirtschaftslehre auskennt und versteht, was im heutigen globalen System an der Wurzel falsch läuft. Und vor allem in lokalen Systemen mit schwachen lokalen Fiatwährungen, die als Werkzeuge der Tyrannei, Verschwendung und Vetternwirtschaft eingesetzt werden", erklärte Klippsten. "Milei will das in seinem eigenen Land ausrotten, und das könnte ein gutes Beispiel für viele andere Länder weltweit sein."© Redaktion GoldSeiten.de