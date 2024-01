Angespannte Lage im Nahen Osten stabilisiert den Goldpreis

Der Goldpreis stieg am Montag an, da die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöhte, wie es in einem Bericht von Reuters heißt. Die Bewegungen blieben allerdings begrenzt, da die Händler auf die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell in dieser Woche warteten, um Hinweise auf den weiteren Zinskurs zu erhalten.Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade, einem Anbieter eines elektronischen Handelssystems (ECN), ist der Ansicht, dass die Instabilität im Nahen Osten nach wie vor groß genug ist, um das Interesse der Anleger an Gold als sicherem Hafen aufrechtzuerhalten. Nachdem drei US-Soldaten bei einem unbemannten Drohnenangriff auf die im Nordosten Jordaniens stationierten US-Streitkräfte getötet wurden, zeigten sich die Anleger angesichts der gestiegenen geopolitischen Risiken zurückhaltend.Die Risikostimmung wurde auch durch eine gerichtliche Anordnung zur Liquidation des Immobilienriesen China Evergrande Group (3333 HK) gedämpft, was den Goldpreis weiter stützte, so Waterer, der hinzufügte, dass der unmittelbare Aufwärtstrend im Vorfeld der Fed-Sitzung begrenzt sei. Gold gilt als sicherer Hafen inmitten politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen. Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 30. und 31. Januar die Zinssätze unverändert lassen wird, aber die Aufmerksamkeit wird sich vor allem auf den Ton von Powell richten.Die Daten vom Freitag zeigen, dass die Preise in den USA im Dezember moderat gestiegen sind, so dass die jährliche Inflationsrate den dritten Monat in Folge unter 3% blieb, was es der Fed ermöglichen könnte, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Laut der Zinswahrscheinlichkeits-App IRPR der London Stock Exchange Group (LSEG) setzen Händler auf fünf Zinssenkungen um einen Viertelpunkt in den USA im Jahr 2024. Niedrigere Zinsen verringern die Opportunitätskosten des Haltens von Goldbullion.© Redaktion GoldSeiten.de