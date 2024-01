James Rickards: Sturzhelme aufsetzen - Neue Bankenpleite könnte globale Krise auslösen

In einem Interview mit James Rickards, Autor von "Währungskrieg: Der Kampf um die monetäre Weltherrschaft", teilt Rickards seine Einblicke in die aktuelle Wirtschaftslage mit ITM Tradings Daniela Cambone. Er äußert ernsthafte Bedenken über die Auswirkungen der Verwendung der 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten und warnt, dass ein solcher Schritt "den US-Finanzmarkt zerstören" könnte. "Die Ukraine bekommt also im Moment von nirgendwo neues Geld, und sie verliert den Krieg ziemlich schwer. Die Frage ist also: Woher soll das Geld kommen? Wir haben hier 300 Milliarden Dollar in den Banken liegen. Nehmen wir sie einfach und geben die für die Ukraine aus. Wenn Sie das tun, zerstören Sie den US-Finanzmarkt. Das ist die roteste aller roten Linien."Er geht auf die komplexe Dynamik zwischen Arbeitslosenquote und Inflation ein und verwies auf die Phillips-Kurve. Jedoch warnt er vor der trügerischen Natur dieser Korrelation und weist darauf hin, dass "die Beschäftigung ein Spätindikator ist", da die Arbeitgeber oft mit Entlassungen warten, bis sie unvermeidlich sind.Rickards geht auch auf die schwindende Dominanz des US-Dollars und das wachsende Gewicht der BRICS-Staaten ein. Er entwirft ein Szenario, in dem der US-Dollar die "Drecksarbeit" erledigen und einer neuen BRICS-Währung den Weg ebnen könnte. Zum aktuellen Status der BRICS am Markt meint er: "Jetzt wissen wir, dass fünf neue Nationen hinzugekommen sind. Meine Frage ist: Glauben Sie, dass sie endlich ernst genommen werden? Haben die BRICS Gewicht? Die BRICS haben sehr viel Gewicht."Zum Abschluss des Gesprächs prognostiziert er eine vielversprechende Zukunft für Gold im Jahr 2024. Es beginnt mit den Grundlagen von Angebot und Nachfrage, so Rickards. Das Angebot hat sich nicht verändert, weil die weltweite Minenproduktion in den letzten sechs Jahren weder gestiegen noch gefallen ist; die Nachfrage steigt, weil "Zentralbanken den Einzelhandel verstehen". Die Zentralbanken von u.A. Russland, China, Mexiko, Kasachstan und Vietnam kaufen Gold. Der wichtigste Faktor, der den Goldpreis in letzter Zeit angetrieben hat, sind jedoch die sinkenden Zinsen, und sie werden laut Rickards noch weiter sinken. Er schließt mit der Prognose, dass die Yield-to-Maturity (YTM) in den kommenden Jahren auf "zwei oder weniger" sinken wird, was den Goldpreis deutlich nach oben treiben wird.© Redaktion GoldSeiten.de