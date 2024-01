Lynette Zang: Kommt eine Krise 2024? Blick auf Gold, Silber & Gemeinschaft

Lynette Zang, Chief Market Analyst von ITM Trading, geht davon aus, dass sich eine Krise bis zum Frühjahr oder Sommer dieses Jahres entwickeln könnte. "Wenn man ein schuldenbasiertes System und Schuldenberge hat, die zurückgesetzt werden müssen, und die Zinssätze wesentlich höher sind als zu dem Zeitpunkt, als diese Schulden aufgenommen wurden – was im Umfeld der Nullzinspolitik war –, dann hat man es mit einer tektonischen Verschiebung zu tun", sagte sie dem Investing News Network auf der Vancouver Resource Investment Conference (VRIC).Sie betonte die Wichtigkeit, physisches Gold und Silber zu besitzen und wies darauf hin, dass in den vor uns liegenden turbulenten Zeiten die Beziehungen zur Gemeinschaft entscheidend sein werden. "Was man mit absoluter Sicherheit wissen kann, ist, dass gutes Geld – also physisches Gold, physisches Silber in Ihrem Besitz – die sicherste Sache ist, die Sie besitzen können, um sich vor all diesen Problemen und viele anderen zu schützen", sagte Zang.Mit Blick auf den Einstieg von Costco in den Goldverkauf sagte sie, sie sehe bereits ein wachsendes Interesse an Edelmetallen. "Wenn ich sehe, dass die Öffentlichkeit die kleinen 1-Unzen-Barren von Costco so schnell kauft, wie sie sie auf der Website auflisten können, dann gibt mir das viel Hoffnung und ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen aufwachen", meinte sie.In Bezug auf die Gemeinschaft sagt Zang, dass es wichtig sei, Verbindungen sowohl lokal als auch auf globaler Ebene zu knüpfen. Auf lokaler Ebene könne dies bedeuten, die Landwirte in der Umgebung kennenzulernen, auf globaler Ebene, die Kräfte zu bündeln, um den Zentralbanken entgegenzutreten. Sie führt weiter aus: "Wenn wir uns in einer globalen Gemeinschaft zusammenschließen, um Gold und Silber zu kaufen und zu sagen: 'Nein, wir akzeptieren euer Fiatgeld nicht, und wir akzeptieren ganz sicher nicht euer Geld mit voller Kontrolle und voller Überwachung' – das ist es, was wir tun können."© Redaktion GoldSeiten.de