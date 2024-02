Goldpreiseinbruch auch in Dubai  Schmuckhändler sind optimistisch

Goldkäufer in den Vereinigten Arabischen Emiraten (und anderswo) haben laut Gulf News die beste Gelegenheit seit zwei Monaten, da die Preise unter 2.000 $ pro Unze gefallen sind und eine recht gute Nachfrage in den Juwelierschäften geschaffen haben. Gold wird derzeit bei 1.992 $ pro Unze gehandelt, nachdem es in den letzten 12 Stunden um fast 30 $ gefallen ist. Branchenanalysten und Händler erwarten sogar einen weiteren Rückgang auf bis zu 1.950 $. Das gelbe Metall notiert seit Mitte Dezember deutlich über der Marke von 2.000 $ und hatte seinen Status als sicherer Hafen durchweg gefestigt.Der Goldpreis in den VAE fiel um 1,25 Dh auf 223,5 Dh pro Gramm für 22 Karat und folge damit der Entwicklung des weltweiten Goldpreises. "Jetzt ist es an der Zeit, dass eine Korrektur einsetzt", sagt Shamlal Ahamed, Managing Director for International Operations bei Malabar Gold & Diamonds. "Der Markt war sich der Möglichkeit eines Goldpreisverfalls nach dem starken Anstieg des Dollar(index) bewusst." Er fügt ebenfalls hinzu: "Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen wieder eine rege Kaufaktivität einsetzen wird. Jeder wird hoffen, dass in dieser Phase weitere Preissenkungen eintreten."Der Preisrückgang der letzten Stunden reicht nach Ansicht der Händler aus, um die Nachfrage zum Valentinstag anzukurbeln. "Einige Valentinskäufe werden heute noch getätigt werden, und ein Teil davon könnte durchaus in den Kauf von Goldschmuck fließen", so ein Händler, der weiterhin hofft, dass das Unterschreiten der psychologischen Marke von 2.000 $ für die Käufer Anreiz genug sein wird. "Nach zwei Monaten mit hohen Goldpreisen werden die Käufer erleichtert sein, wenn sie sich zu günstigeren Preisen umsehen können."Für die Goldhändler könnte sich eine weitere Gelegenheit ergeben: die Anwesenheit einer großen Zahl indischer Touristen, die heute zur Eröffnung des neuen Tempels in Abu Dhabi hier sind. "Auch wenn der Rückgang des Goldpreises unter 2.000 $ nicht direkt mit dem Zustrom von Besuchern in die VAE [...] zusammenhängt, würde er doch den lokalen Unternehmen und dem Einzelhandel helfen", meint Anil Dhanak, Geschäftsführer von Kanz Jewels. "Auch wenn es keinen direkten Einfluss auf den Goldpreis hat, könnte der Besucheransturm zu höheren Verbraucherausgaben und Aktivitäten in anderen Bereichen führen."In den letzten drei Jahren ist es schwierig geworden, die Entwicklung des Goldpreises vorherzusagen. Jedes Mal, wenn der Preis auf ein Niveau fiel, das als kauffreundlich galt, erholte er sich schnell wieder. Selbst dann waren die letzten Monate für Käufer besonders schwierig, da der Goldpreis deutlich über der Marke von 2.000 Dollar verharrte. "Es ist schwierig, den Goldmarkt vorherzusagen, da es sowohl potenzielle Aufwärts- als auch Abwärtsfaktoren gibt", erklärt Vikas Lakhwani, Chief Revenue Officer, CPT Markets. "Zu den wichtigsten Entwicklungen, die es zu beobachten gilt, gehören künftige Inflationsberichte, politische Erklärungen der US-Notenbank und geopolitische Ereignisse, da sie den Goldpreis erheblich beeinflussen können." Des weiteren meint sie: "Es ist wichtig, gründliche Nachforschungen anzustellen, Risiken abzuschätzen und sich professionell beraten zu lassen, bevor man eine Anlageentscheidung trifft."© Redaktion GoldSeiten.de