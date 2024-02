UBS erwartet starken Anstieg des Goldpreises

Während der Markt weiterhin jeden Schritt der US-Notenbank genau verfolgt, sind viele Analysten zuversichtlich, dass die Edelmetallpreise 2024 einen kräftigen Schub erfahren werden, schreibt die Seite smallcaps.com . Dazu gehört auch das internationale Finanzinstitut UBS, das weiterhin sehr optimistisch für Gold, Silber und Platin ist.Der Edelmetallstrategin der Investmentbank, Joni Teves, prognostizierte jüngst einen dramatischen Anstieg der Gold- und Silberpreise, der sich vor allem auf die Annahme stützt, dass die US-Notenbank in Zukunft die Zinsen senken wird. "Wir erwarten, dass der Goldpreis durch eine Lockerung der Fed nach oben getrieben wird. Dies geht auch mit einem schwächeren Dollar einher", meinte Teves, die den Goldpreis bis zum Jahresende auf rund 2.200 US-Dollar pro Unze getippt hat, kürzlich in einem Interview. "Unabhängig davon, wann und in welchem Umfang die Fed die Zinsen senken wird, geht der Markt davon aus, dass die Geldpolitik gelockert wird, und das ist gut für Gold."Sie betonte ebenfalls, dass Zinssenkungen erwartet werden und das makroökonomische Umfeld von wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten eine Goldallokation im Portfolio als Diversifizierung rechtfertigen. "Ich glaube, das hat den Goldpreis hochgehalten", fügt sie hinzu. Auch andernorts unterstützen anhaltende geopolitische Probleme die Position von Gold als sicherer Hafen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas wird für den Rekordpreis von 2.100 US-Dollar pro Unze zu Beginn dieses Jahres verantwortlich gemacht.Teves ist der Ansicht, dass Gold derzeit wahrscheinlich am besten abschneidet, andere Edelmetalle aber durchaus folgen könnten. "Silber und Platin dürften am meisten von einem Anstieg des Goldpreises profitieren, zumal sie im vergangenen Jahr stark hinter der Preisentwicklung zurückgeblieben sind", so Teves.© Redaktion GoldSeiten.de