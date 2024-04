Explosionsartiger Anstieg bei Indiens Silberimporten im Februar

Indien hat im Februar eine Rekordmenge an Silber importiert, wobei die Silbereinfuhren nach Angaben der Regierung und der Industrie im Laufe des Monats um 260% gestiegen sind, berichtet Kitco News . Das Land importierte eine Rekordmenge von 2.295 Tonnen Silber, mehr als dreimal so viel wie die 637 Tonnen im Januar. Indien ist der größte Silberverbraucher der Welt, und da die Importe des grauen Metalls im Jahresvergleich um 66% gestiegen sind, könnte die Nachfrage als Katalysator für den bevorstehenden Silberboom wirken.Der Importanstieg wurde zum Teil durch niedrigere Zölle begünstigt, die zu verstärkten Käufen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) führten. Indien importierte im Februar 939 Tonnen aus den VAE, was 41% der monatlichen Gesamtimporte ausmachte, da Händler große Mengen kauften, um von diesen niedrigeren Zöllen zu profitieren, so ein Sprecher. Laut vorläufigen Daten des indischen Ministeriums für Handel und Industrie stiegen die Silberimporte in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 auf 2.932 Tonnen, verglichen mit 3.625 Tonnen im Gesamtjahr 2023."Die indischen Importe sind zyklisch. In einem Jahr können die Importe sehr hoch sein und im darauffolgenden Jahr fallen", erklärte Chirag Thakkar, CEO der Amrapali Group Gujarat. "Da die Importe 2023 nach den Rekordeinkäufen von 2022 zurückgegangen sind, können wir davon ausgehen, dass sie 2024 wieder steigen werden." Thakkar meinte, dass die indischen Importe von 3.625 Tonnen im Jahr 2023 auf bis zu 6.000 Tonnen im Jahr 2024 steigen könnten, angetrieben von einer robusten Nachfrage aus der Fertigungs- und Solarindustrie. Er fügte hinzu, dass die Menschen Silber auch als Investment kaufen, weil sie glauben, dass es sich besser entwickeln wird als Gold.Der indische Schmucksektor hat im neuen Jahr aufgrund steigender Edelmetallpreise Aufwärtskorrekturen erfahren. ICRA Limited, eine zu Moody's gehörende Investment-Informations- und Kreditrating-Agentur, erklärte im Februar, dass die steigenden Goldpreise den indischen Schmuckverbrauch ankurbeln, der bis zu 50% über den ursprünglichen Prognosen für 2024 liegen könnte. "ICRA hat seine Prognose für das jährliche Wachstum des inländischen Schmuckverbrauchs (wertmäßig) für das Geschäftsjahr 2024 auf 10-12% von zuvor geschätzten 8-10% angehoben, was hauptsächlich auf den Anstieg der Goldpreise zurückzuführen ist", schrieben ICRA-Vizepräsident Sujoy Saha und Senior-Analyst Raunak Modi in dem Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de